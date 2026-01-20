Da Davos al Lago di Como, lo spettacolo dell’aurora boreale arriva in tutta Europa – Le foto

Gli esperti lo avevano detto chiaramente: la tempesta solare in corso provocherà aurore boreali visibili in diverse aree del mondo. E così è stato. Nella mattinata di martedì, i social sono stati inondati di fotografie che immortalano il suggestivo spettacolo di luci creato dalla tempesta geomagnetica. Un fenomeno che in genere si associa a un ristretto circolo di Paesi nel Nord Europa, ma che questa volta è stato visibile un po’ dappertutto: Stati Uniti, Spagna, Belgio, Germania, Ungheria e persino Davos, in Svizzera, dove è in corso il World Economic Forum. Non fa eccezione l’Italia, dove alcuni fortunati sono riusciti a immortalare l’aurora boreale in Lombardia, vicino a Como, Pavia e non solo. Ecco alcuni degli scatti più affascinanti delle aurore boreali.