La più grande Tempesta Solare degli ultimi anni sta colpendo la Terra e creerà aurore boreali

Il fenomeno può causare interruzioni alle reti elettriche satellitari. È stata innescata da un'eruzione e può aumentare i rischi di esposizione alle radiazioni in alcuni casi. L'aumento dell'attività solare provoca aurore attorno ai poli terrestri, note come aurore boreali e aurore australi

Una forte tempesta solare ha colpito la Terra nelle scorse ore. Si tratta di una tempesta geomagnetica di livello 4 su una scala di 5. Proseguirà nelle prossime ore e si indebolirà nel corso della giornata. Secondo i meteorologi dello U.S. Space Weather Prediction Center (Swpc) la tempesta solare potrebbe causare interruzioni alle rete elettriche e satellitari, oltre a creare aurore boreali. Secondo il meteorologo Shawn Dahl l’attuale tempesta è stata innescata da «una forte eruzione solare verificatasi ieri», 19 gennaio.

Solar Radiation Storm

«È in corso una tempesta di radiazioni solari di grado S4: si tratta della più grande tempesta di radiazioni solari degli ultimi 20 anni», ha scritto lo SWPC su X . «L’ultima volta che sono stati osservati livelli di S4 è stato nell’ottobre 2003. I potenziali effetti sono principalmente limitati ai lanci spaziali, all’aviazione e alle operazioni satellitari». 23 anni fa si parlò di «tempesta solare di Halloween» e provocò interruzioni di corrente in Svezia e danni ai trasformatori di potenza in Sudafrica, secondo quello che scrive la Cnn. Inoltre, quando le tempeste di radiazioni solari raggiungono la Terra, possono aumentare i rischi di esposizione alle radiazioni per gli astronauti in orbita terrestre bassa, come quelli a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, nonché per i passeggeri dei voli che percorrono rotte polari.

La tempesta solare geomagnetica

Il mondo ha già visto una tempesta geomagnetica di livello 5 nel 2024, il livello più alto, per la prima volta in 20 anni. L’attuale tempesta solare viene valutata come la più potente osservata «dal 2003», ha sottolineato Dahl. Fenomeni di tale intensità sono rari e sono legati all’attività solare. L’attuale tempesta solare potrebbe causare l’apparizione dell’aurora boreale anche in regioni in cui solitamente non si osserva. Secondo le autorità statunitensi potrebbe essere visibile fino all’Alabama. Dopo un’eruzione le particelle solari espulse perturbano il campo magnetico terrestre, provocando talvolta aurore ma anche interferenze nelle comunicazioni ad alta frequenza, problemi ai satelliti e sbalzi di tensione nella rete elettrica.

L’aumento delle radiazioni

La SWPC ha avvisato le compagnie aeree, la NASA, la Federal Aviation Administration, la Federal Emergency Management Agency, la North American Electric Reliability Corporation e altri operatori. L’aumento delle radiazioni può rappresentare un rischio anche per i satelliti per le comunicazioni e la navigazione. La Cnn ricorda che durante la tempesta geomagnetica del maggio 2024 l’azienda di trattori John Deere ha segnalato che alcuni clienti che facevano affidamento sul GPS per l’agricoltura di precisione hanno subito un’interruzione del segnale. Nella maggior parte dei casi gli operatori della rete elettrica e dei satelliti hanno mantenuto i satelliti in funzione e correttamente in orbita, gestendo l’accumulo di intense correnti geomagnetiche sui sistemi di rete.

Le aurore boreali

Non si prevedono impatti tecnologici su larga scala per il grande pubblico, ha affermato Ryan French, fisico solare presso il Laboratorio di fisica atmosferica e spaziale dell’Università del Colorado a Boulder. Le tempeste geomagnetiche a movimento più lento sono causate da espulsioni di massa coronale, ovvero esplosioni di plasma e campi magnetici provenienti dall’atmosfera esterna del sole. L’espulsione di massa coronale, partita dal Sole domenica, è stata innescata da un brillamento di classe X, il tipo di brillamento solare più intenso. L’aumento dell’attività solare provoca aurore attorno ai poli terrestri, note come aurore boreali e aurore australi.

Le particelle di energia

Quando le particelle cariche di energia provenienti dalle espulsioni di massa coronale raggiungono il campo magnetico terrestre, interagiscono con i gas presenti nell’atmosfera. Creando così luci di diversi colori nel cielo. Secondo il servizio meteo Usa sono possibili ulteriori brillamenti provenienti da una regione di macchie solari attive. Qualsiasi evento che si verifichi entro la prossima settimana ha buone probabilità di produrre ulteriori eruzioni dirette verso la Terra. A novembre una tempesta solare geomagnetica di classe 4 ha colpito la terra. La tempesta ha illuminato i cieli con i colori delle aurore anche a latitudini italiane, come dimostrano alcune immagini riprese a Plan de Corones, in Trentino Alto-Adige.