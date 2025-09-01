Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
SCIENZE E INNOVAZIONESatellitiSpazio

Tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra: allerta per satelliti e comunicazioni radio ma possibile aurora boreale anche in Italia

01 Settembre 2025 - 13:42 Ugo Milano
embed
L'espulsione di massa coronale, Cme, dovrebbe raggiungere il nostro pianeta tra l'1 e il 2 settembre

È allerta per una tempesta geomagnetica, o espulsione di massa coronale (CME), che colpirà la terra tra la tarda serata di oggi, 1 settembre, e domani 2 settembre. A causare la perturbazione spaziale è stata un’eruzione solare insolita, sia per durata che per intensità: un brillamento solare di classe M2.7, della durata eccezionale di tre ore, prodotto dalla regione attiva AR4199 intorno alle 22:00 del 30 agosto. A renderlo noto è il Centro di previsione meteorologica spaziale dell’agenzia statunitense Noaa, grazie ai dati forniti dai satelliti Ace e Wind, lanciati rispettivamente nel 1997 e nel 1994. La tempesta inizierà presumibilmente con intensità G2, definita dagli esperti «moderata», per poi evolvere verso la categoria G3, ossia «forte».

I possibili problemi a satelliti e comunicazioni radio

Le tempesta geomagnetica G3 avrà principalmente conseguenze sui satelliti in orbita terrestre bassa, che potrebbero subire problemi di orientamento e variazioni orbitali a causa dell’incremento delle particelle energetiche nell’alta atmosfera. Potrebbero essere interessati anche i sistemi di navigazione satellitare, come il Gps, che potrebbero manifestare errori temporanei di localizzazione e perdite di segnale. A rischio anche le comunicazioni radio ad alta frequenza, che sono utilizzate per i collegamenti internazionali e i voli transoceani. «A questa emissione di materiale si è poi aggiunto il vento solare veloce generato da un buco coronale», dice all’Ansa Mirko Piersanti, professore all’Università dell’Aquila ed esperto di Meteo spaziale. «In questa fase l’incertezza è ancora grande, dobbiamo aspettare che la Cme raggiunga i satelliti Ace o Wind: a quel punto avremo circa mezzora di tempo per avvertire eventualmente le strutture satellitari». Il compito dei satelliti Ace o Wind è proprio quello di studiare le particelle energetiche del vento solare prima del loro impatto con il campo magnetico terrestre.

Possibile aurora boreale

Ma la tempesta geomagnetica in arrivo non porterà con sé solo aspetti negativi. È possibile, infatti, che anche a latitudini inconsuete si possano verificare dei fenomeni di aurora boreale. Per via della forte intensità dell’indice Kp, le aurore potrebbero diventare visibili già a 50 gradi di latitudine geometrica, grosso modo corrispondenti alle isole britanniche, ma non si esclude che anche nella parte settentrionale della penisola italiana si possa avvistare un cielo illuminato dai tipici «tendaggi» a tinte verdi e azzurre. Il fenomeno sarà anche visibile negli Stati Uniti, in particolare tra Virginia, Missouri e Colorado.
    

Articoli di SCIENZE E INNOVAZIONE più letti
1.

Emma Mazzenga, velocista a 92 anni: «La scienza studia il suo corpo per capire il suo segreto»

2.

Il segreto di Emma Mazzenga, atleta a 92 anni: «Alzatevi dal divano. E mai a casa un giorno intero»

3.

Cellule «su misura» per combattere il tumore al cervello: la nuova scoperta tutta italiana

4.

Quando ce ne andiamo, sentiamo chi ci sta intorno? E siamo coscienti di essere morti? Le conclusioni di due studi americani

5.

Intelligenza artificiale, quali professioni sono più a rischio? L’analisi di Microsoft: i lavori (e i settori) che si possono salvare

leggi anche
FACT-CHECKING

Questo video della “passeggiata spaziale del 1965” è fuorviante

Di David Puente
TECNOLOGIA

SpaceX rinvia il decimo volo di Starship: una perdita di ossigeno blocca l’impresa di Elon Musk

Di Ugo Milano
san lorenzo stelle cadenti
SCIENZE E INNOVAZIONE

Notte di San Lorenzo, lo show in “ritardo” delle stelle cadenti: quando sarà possibile vederle al meglio e i consigli per godersi lo spettacolo

Di Ugo Milano