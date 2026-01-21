Trump e l’ossessione per la Groenlandia, la gaffe a Davos: il presidente Usa preso in giro sui social – Il video

Il tycoon ha confuso l'isola al centro delle tensioni geopolitiche con l'Islanda, scatenando l'ilarità di alcuni presenti e dei social

La geografia, si sa, non è mai stata un punto forte degli americani. E così, capita che persino il loro presidente arrivi a confondere due Paesi sul palco del World Economic Forum di Davos, scatenando le reazioni incredule dei presenti e l’ironia dei social. Il protagonista della gaffe, neanche a dirlo, è Donald Trump. «L’Islanda, posso dirvi, la Borsa ieri ha fatto una prima caduta ieri per colpa dell’Islanda, dunque ci è già costata un sacco di soldi», ha detto il presidente americano dal palco del Wef.

La confusione tra Albania e Armenia

Ma il riferimento, ovviamente, non è all’Islanda, bensì alla Groenlandia, che Trump ha più volte ripetuto di voler acquistare scatenando una crisi diplomatica con gli alleati europei. Di recente, il presidente americano si era vantato anche di aver risolto una presunta guerra tra Azerbaigian e Albania, riferendosi evidentemente all’Armenia, e non al Paese europeo governato da Edi Rama.

Le pale eoliche che «uccidono gli uccelli»

In un altro passaggio, che ha suscitato qualche ilarità tra il pubblico, Trump è tornato a prendersela con le pale eoliche, che a suo dire «uccidono gli uccelli». Dopodiché, se l’è presa con «gli stupidi» in Europa che le comprano» dalla Cina. Quest’ultima, secondo Trump, «produce» pale eoliche, «ma non ne ha». In realtà, Pechino ha raggiunto nel 2025 una capacità di 561 GW di eolico, pari a quasi la metà (il 48%) dell’energia eolica in tutta il mondo.

L’ironia dei social su Groenlandia e Islanda