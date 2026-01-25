Delude Blanco, bravo Masini, esaltante Cosmo. Senza parole per Sara Tommasi. Le recensioni

Nuovo weekend, nuovo giro sulla giostra della discografia italiana. La notizia della settimana è naturalmente il ritorno di Blanco, anche se non è certamente il suo pezzo più azzeccato. Chi invece fa proprio centro è Cosmo, ma anche Marco Masini non delude le aspettative, così come Bresh, Roy Paci e Francesco Baccini. A sorpresa bene anche il nuovo pezzo di Benji & Fede, sicuramente il migliore della loro carriera e, a proposito di coppie, ci sono piaciuti moltissimo anche i nuovi singoli di Claver Gold con Dargen D’Amico e di Patrizia Laquidara con Giulia Mei. Niente sorprese né particolari delusioni ascoltando i brani di Capo Plaza e di Rvssian (feat. Sfera Ebbasta e Skillibeng), entrambi imbarazzanti, ma da skippare anche i nuovi pezzi di Trigno e 22Simba con Rkomi. Passando alla sezione album: una perla quello di Tutti Fenomeni, ma molto interessanti anche gli EP di Fasma e Livio Cori. Un disastro Niky Savage. Chicca della settimana: Buia melodia di Leon Faun. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite della settimana.