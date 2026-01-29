Il cittadino russo arrestato a Bologna per documenti falsi e terrorismo

A loro carico un mandato d'arresto da Mosca. Sospetti sull'appartenenza all'Isis

Un 36enne russo è stato arrestato dall’Antiterrorismo della Digos di Bologna per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L’uomo era stato trovato nel giugno scorso a Bologna con documenti falsi e validi per l’espatrio. Insieme a un’altra persona che era stata arrestata.

Dagli accertamenti successivamente è emerso, a carico di entrambi, l’esistenza di un mandato di arresto internazionale emesso dalle Autorità della Federazione Russa, inserito nel sistema Interpol mediante Red Notice, con l’accusa di affiliazione all’organizzazione terroristica ‘Imarat Kavkaz’. E anche di partecipazione attiva a conflitti armati in territorio siriano nel periodo di massima operatività dell’organizzazione terroristica di matrice jihadista ‘Islamic State’.

La Corte d’Appello di Bologn non ha concesso l’estradizione dei due verso la Federazione Russa, alla luce dell’attuale situazione internazionale. Entrambi sono stati indagati dalla Procura della Repubblica di Bologna per falso documentale. L’analisi dei devices sequestrati ha permesso di ricostruire un quadro probatorio tale da portare all’emissione della misura cautelare nei confronti del più giovane dei due. Mentre l’altro è ancora in carcere a seguito della condanna proprio per l’articolo 497 bis comma 2 codice penale.