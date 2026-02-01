Benissimo gli album di Kid Yugi e Ciliari, ottimi i brani di Tiromancino, Tropico e Francamente. Flop dei ragazzi di Amici. Le recensioni

Solita abbuffata di musica del weekend. Tante le opere notevoli, altrettante quelle no. Partiamo dalle buone notizie: il disco di Kid Yugi, uno dei più attesi dell’anno, è un buon lavoro, non perfetto, presto andranno eliminati gli ammiccamenti commerciali, ma ha dei momenti davvero ottimi. Il disco di Mobrici non ha invece tempi morti, il cantautore milanese si conferma uno dei migliori artisti in circolazione. Come il progetto di Mauro Ermanno Giovanardi, la voce dei La Crus, che propone un EP d’autore di gran classe e intensità. Quella che non manca nemmeno ad Angelica Bove, l’ex X Factor ha delle skills davvero interessanti e il suo disco vale davvero la pena. Non è una sorpresa Marta Del Grandi, con quel fare musica internazionale e fascinoso, è invece una sorpresa l’attrice Serena Rossi, il suo album di classici della tradizione partenopea merita un ascolto.

Anche tra i singoli ci sono delle ottime cose. Come la nuova canzone di Federico Zampaglione, quella dall’inedito sapore anni ’80 di Ermal Meta, quella ultraromantica del sempre magnifico Tropico e una mina assurda proposta da Ditonellapiaga. Degni sicuramente di nota anche lo splendido duetto tra Syria e Inoki, così come il nuovo singolo di Francamente e una bomba politica dei Patagarri. La sezione singoli regala però anche dei dolori, quello di Niky Savage con Capo Plaza è quasi insopportabile, un po’ come quello di Rondodasosa. Non scalda il cuore nemmeno il nuovo pezzo di Mondo Marcio, per fortuna ad assopire tutto c’è il brano di Lorenzo Salvetti, passato da X Factor ad Amici. A proposito di Amici, salvo rare eccezioni (una), gli inediti dei ragazzi sono un disastro. Fortunatamente la musica non passa più solo dalla tv, così può ancora regalarci momenti stupendi, la chicca della settimana è l’album di Lamine Fast Food. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite della settimana.