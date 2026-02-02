Benevento, spara alla moglie con un fucile: arrestata guardia giurata. La donna è in gravi condizioni

Il tentato femminicidio a Paduli. Secondo quanto ricostruito finora, tutto sarebbe accaduto nell'abitazione della coppia

Un vigilante di 38 anni ha sparato alla moglie con diversi colpi di fucile a Paduli, in provincia di Benevento. La donna, che ha 30 anni, è stata trasportata in codice rosso dai sanitari del 118 all’ospedale San Pio di Benevento e si trova in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito finora, tutto sarebbe accaduto nell’abitazione della coppia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il 38enne. Sono in corso le indagini delle autorità.

