Rhode Island, uccide moglie e spara ai figli durante una partita di hockey, poi si toglie la vita. Il panico tra il pubblico – Il video

Gli spari hanno scatenato il caos alla Dennis M Lynch Arena di Pawtucket, durante un torneo tra squadre locali

Un uomo ha aperto durante una partita di hockey nel Rhode Island causando la morte della mogli e ferendo altre quattro persone. L’uomo, secondo quanto riferisce Fox News, si sarebbe poi tolto la vita. Gli spari hanno scatenato il panico alla Dennis M Lynch Arena di Pawtucket, mentre si sfidavano le scuole di Coventry e Blackstone Valley, secondo quanto riportato dalla testata locale WPRI.com .

Ha aperto il fuoco contro la moglie e i figli, poi si è tolto la vita

Fox news riferisce che l’uomo, entrato tra il pubblico armato, ha ucciso la moglie e ha sparato a due dei suoi figli prima di rivolgere l’arma contro sé stesso. I colpi d’arma da fuoco hanno raggiunto anche un terzo figlio della coppia, attualmente ricoverato in ospedale.