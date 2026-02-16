La Germania contro Macron: «La Francia spende troppo poco in Difesa»

Il ministro degli Esteri di Berlino: «Siamo in grado di difenderci solo insieme agli Stati Uniti. Chi parla di sovranità europea faccia prima i compiti a casa»

La Francia non sta spendendo abbastanza per la Difesa. Questa volta a strigliare il Paese di Emmanuel Macron non è Donald Trump o qualcuno della sua amministrazione, ma la Germania. In un’intervista alla radio Deutschlandfunk, il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul ha detto che chiunque parli di sovranità europea «deve agire di conseguenza nel proprio Paese». E poi ha aggiunto: «Purtroppo, gli sforzi nella Repubblica francese sono stati finora insufficienti per raggiungere» l’obiettivo del 5% del Pil destinato alla Difesa.

«Senza gli Usa non sappiamo difenderci»

Anche la Francia, ha continuato il ministro del governo Merz, «è chiamata a fare ciò che stiamo facendo qui: creare capacità di investimento attraverso difficili discussioni, attuare alcune misure di austerità nel settore sociale e risparmiare anche in altri settori. E, soprattutto, garantire le capacità di difesa dell’Europa». A chi preme per emanciparsi da Washington sotto il profilo militare, Wadephul risponde: «Siamo in grado di difenderci solo insieme agli Stati Uniti, non da soli. Questa è la realtà. Questa è la cosa più fondamentale e importante che abbiamo. E consiglio vivamente di porre fine a questi dibattiti sulla messa in discussione dell’alleanza Nato e della sua coesione. Nessuno a Washington compie queste discussioni. Senza l’ombrello nucleare degli Stati Uniti, non siamo in grado di difenderci qui».

Le tensioni sugli eurobond

Le parole del ministro tedesco arrivano in un contesto di crescente tensione tra le capitali europee, con Berlino e Parigi che sono ai ferri corti sulla questione degli eurobond: la Francia ritiene il debito comune indispensabile per favorire la competitività europea, mentre la Germania si oppone. «Chiunque oggi parli di indipendenza dagli Stati Uniti dovrebbe prima fare i compiti a casa, e l’Europa ha ancora molto lavoro da fare in tal senso», ha concluso Wadephul.

Foto copertina: EPA/Ronald Wittek | Il ministro degli esteri tedesco, Johann Wadephul