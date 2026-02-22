Civitanova Marche, ventenne picchia la madre, poi scappa e si getta in mare: trovato morto dai sommozzatori

Le telecamere di video sorveglianza hanno ripreso il giovane mentre si getta dal molo sud, senza riemergere. La madre è ricoverata all'ospedale di Macerata, con lesioni al volto e alla mandibola

È stato ritrovato nelle acque del porto di Civitanova Marche, il corpo senza vita del 20enne di Pollenza (Macerata) che venerdì sera aveva aggredito la madre a pugni nel corso di una lite e poi era scappato con l’auto verso la costa. Dalle immagini di videosorveglianza era emerso che il giovane sembrava essersi lanciato ed essere caduto in mare nella zona dove era stata trovata la sua auto. Da ieri pomeriggio – sabato 21 febbraio – carabinieri, polizia, vigili del fuoco e guardia costiera stavano cercando il ragazzo in mare, con droni e sub, nell’area portuale dell città marchigiana. Le ricerche sono andate avanti anche per tutta la mattinata fino al ritrovamento del cadavere intorno alle 11.30. La madre del giovane è ricoverata all’ospedale di Macerata, con lesioni al volto e alla mandibola, in stato di sedazione ma non in pericolo di vita.

Le urla dalla casa e la fuga in auto: la ricostruzione

La famiglia del ventenne, residente da anni in zona, è molto conosciuta a Pollenza. Albana Kastriot è titolare di un centro estetico, mentre il marito, Mario Merkuri, lavora come imprenditore edile. La coppia ha due figli, e il più giovane è Riccardo. Restano ancora poco chiare le cause dell’aggressione. Gli inquirenti ipotizzano che all’origine possa esserci stata una lite tra la madre e il ragazzo. Le urla hanno richiamato l’attenzione dei vicini e del marito, che in quel momento si trovava fuori casa a fumare. Rientrato immediatamente, l’uomo ha trovato la moglie priva di sensi sul pavimento del bagno e ha chiamato i soccorsi.

Nel frattempo, il ventenne si è allontanato a bordo della sua Mercedes, facendo perdere le proprie tracce. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il 20enne aveva lasciato lo smartphone in casa. Le telecamere di sorveglianza hanno però ripreso la sua auto mentre entrava nell’area del porto. Una seconda registrazione lo mostra mentre si getta dal molo sud, senza più riemergere. È di queste ore il ritrovamento del suo corpo senza vita.