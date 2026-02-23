Il messaggio del presidente Mattarella agli sfollati di Niscemi: «Ci siamo, stiamo lavorando per voi» – Il video

La visita del Capo della Stampa nel paese colpito dalla frana. «Non mi aspettavo che si fermasse - afferma un cittadino, Roberto Palumbo - ci ha fatto capire che c'è attenzione»

«Ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’architetto Roberto Palumbo, che ha perso la casa a Niscemi a causa della frana. Il presidente, che all’inizio della sua visita si è fermato a parlare con alcuni cittadini, a chi gli raccontava il proprio dramma ha detto anche: «So che è difficile in queste condizioni, lo capisco. Qui c’era la vostra vita. Per questo sono venuto qui per far vedere che il sostegno si mantiene alto». «Non mi aspettavo che si fermasse – dice Palumbo – ci ha fatto capire che c’è attenzione».

La visita di Mattarella

Il presidente della Repubblica è arrivato a Niscemi dopo aver sorvolato in elicottero la zona colpita dalla frana il 25 gennaio scorso. Il sindaco Massimiliano Conti ha accompagnato il capo dello Stato nei pressi della zona rossa insieme al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. Farà anche tappa in una scuola che accoglie gli studenti che non possono più frequentare le loro scuole perché si trovano nella zona rossa quella considerata a rischio di una ulteriore frana.