Ultime notizie DaziFestival di SanremoJeffrey EpsteinReferendumTrapianti
POLITICAFraneSergio MattarellaSiciliaVideo

Il messaggio del presidente Mattarella agli sfollati di Niscemi: «Ci siamo, stiamo lavorando per voi» – Il video

23 Febbraio 2026 - 14:33 Alba Romano
embed
La visita del Capo della Stampa nel paese colpito dalla frana. «Non mi aspettavo che si fermasse - afferma un cittadino, Roberto Palumbo - ci ha fatto capire che c'è attenzione»

«Ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’architetto Roberto Palumbo, che ha perso la casa a Niscemi a causa della frana. Il presidente, che all’inizio della sua visita si è fermato a parlare con alcuni cittadini, a chi gli raccontava il proprio dramma ha detto anche: «So che è difficile in queste condizioni, lo capisco. Qui c’era la vostra vita. Per questo sono venuto qui per far vedere che il sostegno si mantiene alto». «Non mi aspettavo che si fermasse – dice Palumbo – ci ha fatto capire che c’è attenzione».

La visita di Mattarella

Il presidente della Repubblica è arrivato a Niscemi dopo aver sorvolato in elicottero la zona colpita dalla frana il 25 gennaio scorso. Il sindaco Massimiliano Conti ha accompagnato il capo dello Stato nei pressi della zona rossa insieme al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. Farà anche tappa in una scuola che accoglie gli studenti che non possono più frequentare le loro scuole perché si trovano nella zona rossa quella considerata a rischio di una ulteriore frana. 

Articoli di POLITICA più letti
1.

Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video

2.

Rogoredo, parla Donzelli: «Se un agente sbaglia allora paga, non si strumentalizzi però lo “scudo penale”»

3.

Il flop del governo Meloni sui rimpatri: anche Renzi e Conte hanno fatto meglio

4.

Referendum sulla giustizia, sarà l’affluenza a decidere il risultato: in crescita il fronte del No – Il sondaggio di YouTrend

5.

Congedo obbligatorio di quattro mesi anche per i papà, la legge arriva in aula ma il governo Meloni prende tempo

leggi anche
POLITICA

La premier Meloni visita Niscemi e le aree colpite dal Ciclone Harry – Il video

Di Redazione
Giorgia Meloni
POLITICA

Meloni torna a Niscemi, dal governo 150 milioni per la ricostruzione. I dubbi sui tempi: cosa prevede il decreto Maltempo – Il video

Di Giovanni Ruggiero
niscemi frana documento
POLITICA

Il sindaco di Niscemi alla Camera: «Soldi per la frana stanziati dopo 28 anni, è la prima cosa che ho detto a Giorgia Meloni»

Di Sara Menafra