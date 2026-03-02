Tagliano la testa a Giorgia Meloni, spunta la ghigliottina alla festa per bambini. Il “gioco” scatena la polemica: «Collezionali tutti» – Il video

Parte la protesta da Fratelli d'Italia contro il centro sociale Casa Bettola di Reggio Emilia. La trovata di Carnevale e la risposta degli organizzatori

Al Carnevale popolare del parco delle Caprette di Reggio Emilia, sabato 28 febbraio, il centro sociale Casa Bettola ha allestito un gioco che ha scatenato rapidamente il giro dei social: una ghigliottina di cartone con la sagome della testa di Giorgia Meloni. Oltre alla premier italiana, ci sono altri leader internazionali a finire decapitati. Ci sono Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Viktor Orbán, Vladimir Putin ed Elon Musk. A decidere il “condannato” di turno, una sorta di ruota della fortuna, con tanto di scritta «Collezionali tutti».

La reazione di FdI contro Casa Bettola

Il video del “gioco” è stato ripreso e rilanciato dai profili social di Fratelli d’Italia, che ha usato l’episodio per sferrare un attacco diretto al centro sociale. «Ecco come certi centri sociali promuovono valori come tolleranza e rispetto di cui tanto si vantano», scrive il partito. «La loro violenza, seppur simbolica, è il segno di un vuoto politico e culturale che provano a riempire con l’odio». Più diretto ancora il deputato e avvocato di FdI Gianluca Vinci, che ha già annunciato di voler passare ai fatti: «Non è uno scherzo di Carnevale ma una incitazione all’odio». Vinci ha anche chiesto al Comune e al Pd di «condannare subito tale gesto».

Casa Bettola minimizza

Dal centro sociale hanno provato a minimizzare. In fondo per gli attivista si trattava solo di «un’allegoria». Come riporta l’Ansa, i collettivi «Lab Aq16» e lo storico organizzatore Casa Bettola hanno spiegato che in fondo «era solo una carnevalata». L’iniziativa però, con la presenza di numerose famiglia con gli animatori al parco delle Caprette di Reggio Emilia, difficilmente chiuderà le polemiche senza delle scuse.