Rientrano gli italiani bloccati alle Maldive, lo sfogo di chi ha sborsato 4.800 euro per tornare in tre: «Altri hanno pagato e sono rimasti a terra»

Finora sono stati circa 10 mila gli italiani fatti rientrare con l'aiuto della Farnesina, dall'inizio della crisi del traffico aereo per la guerra in Iran. Quanti connazionali ancora restano in Medio Oriente

Sono 320 gli italiani atterrati a Roma Fiumicino a bordo di un volo Neos, provenienti da India, Sri Lanka e Maldive. Tutti erano rimasti bloccati nei giorni scorsi, per la crisi del traffico aereo scatenata dall’attacco in Iran di Stati Uniti e Israele. Tra quei passeggeri rientrati a Fiumicino, anche una sessantina di connazionali con problemi di salute, fatti rientrare in via prioritaria con il supporto della Farnesina. «Saremmo dovuti rientrare martedì ma invece siamo tornati oggi», ha raccontato uno dei passeggeri all’arrivo. «Abbiamo girato tre aeroporti, siamo passati da Nuova Delhi, Colombo, le Maldive. Alla fine pensavo di fare la fine di Ulisse». E c’è chi racconta di aver sborsato cifre importanti pur di tornare a casa.

Famiglia senza tour operator paga 4.800 euro per tornare in Italia

Per chi viaggiava senza la copertura di un tour operator, per esempio, il rientro è costato caro. Un passeggero proveniente da Livorno, in viaggio con la compagna e il figlio, tutti soggetti fragili come spiega Ansa, ha spiegato di aver dovuto pagare di tasca propria 4.800 euro per tre biglietti. «Pagare una cifra del genere per riuscire a venire via è sconcertante», ha commentato, aggiungendo che la frustrazione era diffusa: «Altri italiani sul volo e altri che hanno già pagato ma sono rimasti a terra» condividevano la stessa sensazione. A bordo sono state distribuite medicine a chi ne aveva bisogno urgente.

Crisi Iran, 100mila italiani coinvolti: la Farnesina ne ha rimpatriati 10mila

I numeri complessivi della crisi restano imponenti. Secondo i dati forniti dal ministro degli Esteri Antonio Tajani in Aula alla Camera, sono circa 100mila gli italiani coinvolti direttamente o indirettamente nelle aree interessate. La task force Golfo della Farnesina ha gestito oltre 15mila chiamate dall’inizio dell’emergenza, al ritmo di circa 200 contatti all’ora, oltre a diverse migliaia di email. I connazionali aiutati a lasciare le zone a rischio hanno raggiunto quota 10mila. Tajani ha ribadito che «la sicurezza dei connazionali è la priorità assoluta».

Quanti italiani ci sono ancora nell’area del Golfo: i numeri Paese per Paese

Nell’area del Golfo si trovano ancora migliaia di connazionali. I turisti stimati nella regione sono 8.900, distribuiti tra Oman, Emirati Arabi, Qatar e Bahrein. La comunità più numerosa è quella degli Emirati, con oltre 30mila italiani presenti di cui circa 6.500 turisti. In Oman i connazionali sono 1.794, in Qatar 4.333 e in Bahrein 965. Tra chi è riuscito a rientrare nelle scorse ore da Dubai c’è anche la cantante BigMama, rimasta bloccata negli Emirati, dopo che la rapper aveva pubblicato sui social alcuni messaggi in cui appariva molto spaventata.