Messina, la denuncia di una 15enne: «Sono stata violentata durante una festa di compleanno»

Ieri l'incidente probatorio nel Tribunale per i minorenni. Il ragazzo accusato di violenza sessuale ha 18 anni

Una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata violentata da un 18enne lo scorso agosto a una festa di compleanno a Messina. Sull’episodio, riportato dalla Gazzetta del Sud, indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni. È stata la madre della vittima a presentare denuncia per violenza sessuale da cui sono nati gli accertamenti dei militari, con la raccolta anche di una serie di testimonianze su cosa sia successo quella sera nel locale.

L’incidente probatorio

Ieri, venerdì 6 marzo, si è tenuta una delle tappe fondamentali dell’inchiesta, con l’incidente probatorio al Tribunale per i minorenni durato circa un’ora e mezza. L’obiettivo: raccogliere nella maniera più genuina possibile gli elementi fondamentali per andare avanti negli accertamenti. E, soprattutto, apprendere dal vivo il racconto della ragazza.

Il racconto della 15enne in un ambiente protetto

Davanti alla gup Alessia Smedile, la 15enne è stata ascoltata in un ambiente protetto fuori dall’aula, con l’assistenza di una psicologa. La ragazza ha risposto anche alle domande dei legali presenti: l’avvocato Carlo Autru Ryolo – che difende il ragazzo indagato, che nega ogni accusa contestata – e il penalista Antonello Scordo, che assiste la 15enne i suoi familiari in qualità di parte offesa.