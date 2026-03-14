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'Epic Fury' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video

14 Marzo 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2026 Epic Fury su Camera con Vista su La7 Ecco l'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 la Domenica alle 09.40 e il Lunedì in terza serata. Prodotto da Agenzia Vista. Nella nuova puntata l'operazione Epic Fury e la guerra in Iran e Medio Oriente e il dietro le quinte del dibattito in Parlamento che ha visto lo scontro in Aula tra la Presidente del Consiglio Meloni e le opposizioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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