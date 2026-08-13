Balotelli compie gli anni e la Lega gli fa gli auguri con una sua citazione: «L’Italia agli italiani, l’Africa agli africani»
Mario Balotelli compie 36 anni e anche la Lega decide di celebrare il calciatore. Il partito di Matteo Salvini ha pubblicato sui social un messaggio di auguri per il calciatore, accompagnandolo con una sua vecchia dichiarazione sui migranti, fatta in occasione della crisi di Ceuta. Un gesto che segna un avvicinamento tra Balotelli e il partito, dopo anni di scontri e qualche momento di riavvicinamento. La vicenda arriva dopo l’incontro tra il calciatore e il sindaco di New York Zohran Mamdani, che nei mesi scorsi aveva elogiato pubblicamente l’attaccante italiano.
Il post della Lega per il compleanno
La frase scelta dalla Lega risale a luglio, quando Balotelli aveva commentato sui social l’arrivo di migliaia di migranti a Ceuta, dopo l’attraversamento di massa del confine con il Marocco. «Italia agli italiani, Europa agli europei e Africa agli africani», aveva scritto il calciatore in una storia su Instagram. Parole che la Lega ha deciso di rilanciare proprio in occasione del suo 36esimo compleanno, accompagnandole con gli auguri al giocatore. Balotelli ha poi condiviso a sua volta il post del partito nelle sue storie Instagram.
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Il rapporto tra Balotelli e la Lega
Come ricorda il Corriere della Sera, quella tra Balotelli e la Lega è una simpatia nuova. Nel 2018, dopo alcune critiche rivolte da Balotelli a Toni Iwobi, allora responsabile immigrazione della Lega, Matteo Salvini aveva dichiarato di non apprezzare il giocatore «né in campo né fuori dal campo». Negli anni successivi, però, le posizioni sono cambiate. Il calciatore ha infatti riconosciuto più volte di condividere alcune idee di Salvini, arrivando nel 2024 a dire: «Mi sono scontrato con Matteo ma, devo essere sincero, abbiamo molte idee in comune».