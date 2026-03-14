Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
ATTUALITÀPiemonteProstituzioneTorino

La surreale testimonianza di un cliente al processo sul centro massaggi. Il saluto della massaggiatrice in aula, i non ricordo e l’ammissione

14 Marzo 2026 - 14:12 Alba Romano
embed
centro massaggi
centro massaggi
«Ho chiesto un trattamento particolare», spiega. Ma la sua deposizione al tribunale di Torino è stata piuttosto difficile

Pensava di deporre in modo sereno ma quello che è successo ieri in un’aula del tribunale di Torino ha quasi dell’incredibile. Lo ricostruisce Repubblica, descrivendo il processo per induzione e sfruttamento della prostituzione che vede imputati tre cittadini cinesi accusati di aver gestito due centri massaggi nel quartiere Mirafiori Nord, nel capoluogo piemontese. Posti in cui secondo l’accusa venivano invece elargite prestazioni sessuali.

«Ciao…» il saluto della donna che imbarazza l’aula

Un cliente del centro, professionista, è stato chiamato a testimoniare in video collegamento. In giacca e cravatta racconta di essersi trovato a Torino per lavoro. Sentendo parlare di questo centro ha voluto provare. Ed è a quel punto che arriva il bello. Una donna cinese, presente in aula, si avvicina al microfono dell’avvocato e lo saluta, come se fosse un conoscente. Cala il gelo. Qualcuno la zittisce, mentre il teste è in evidente imbarazzo. Sono stati spesso i suoi «non ricordo» dati in risposta alla pm Alessandra Provazza. In seguito l’uomo, incalzato dalla procuratrice, ammette: «Ho chiesto un massaggio particolare». Spiega che dopo mezz’ora è uscito infastidito dalla stanza perché la ragazza non le piaceva e si è fatto quindi restituire 60 euro. «Non sono razzista, va bene qualsiasi ragazza, qualsiasi etnia», ha spiegato, rendendo ancora più assurda la sua testimonianza.

Il centro di Felice e Angela

Nel procedimento sui centri massaggi a luci rosse sono imputati due uomini e una donna, di origini cinesi, che si fanno chiamare “Felice” e “Angela”. Nel corso delle indagini diversi clienti erano stati poi fermati dai carabinieri all’uscita dall’attività. Alcuni hanno raccontato di aver chiesto massaggi terapeutici per la cervicali ma, riporta Repubblica, i ricordi si sono fatti più nitidi una volta che sono stati convocati in tribunale.

(Foto di Kimiya Sabbaghan su Unsplash)

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Una petroliera russa alla deriva verso Lampedusa», le fiamme a bordo e l’equipaggio scappato: allarme sul disastro ambientale – Il video

2.

Garlasco, le 50 querele dei Cappa contro il «circo mediatico». Nel mirino anche Giletti e Mascolo: «Solo fango, ho fatto il mio mestiere»

3.

Caso Resinovich, spunta la traccia di zirconio sulle scarpe di Liliana: è il materiale usato dal marito per affilare i coltelli

4.

Famiglia del bosco, la svolta possibile entro 3 mesi. Cosa è successo all’incontro tenuto segreto alla madre: le aperture di Nathan Trevallion

5.

Trento, si fa operare per non avere figli ma l’intervento fallisce e rimane incinta: risarcita con 114mila euro

leggi anche
famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, i servizi sociali frenano sul trasferimento: «I bambini stiano dove sono, il clima è tornato sereno»

Di Cecilia Dardana
cecchini sarajevo
ATTUALITÀ

“Cecchini del weekend” di Sarajevo, ci sono altri due indagati: chi sono il manager lombardo e il fanatico di destra che pagavano per uccidere civili

Di Cecilia Dardana
palazzo chigi truffa agente segreto
ATTUALITÀ

La truffa dell’agente segreto che ti trova lavoro a Palazzo Chigi per 150 mila euro

Di Alba Romano