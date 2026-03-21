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La premier giapponese Takaichi fa gli auguri a Barron, il figlio di Trump, per il suo compleanno – Il video

21 Marzo 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 21 marzo 2026 “Stasera vorrei iniziare porgendovi le mie più sincere congratulazioni per due importanti anniversari. La prima è una festa di compleanno. Donald, domani è il compleanno di tuo figlio, il signor Barron Trump. So che è cresciuto così tanto da diventare un gentiluomo molto alto e di bell'aspetto. È molto chiaro da chi ha preso, ovviamente, dai suoi genitori. Non c'è dubbio. Allora Donald, se posso chiederglielo, gli faccia i miei più sinceri auguri di buon compleanno”, così la premier giapponese Takaichi alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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