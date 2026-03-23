Referendum giustizia, Meloni: La sovranità appartiene al popolo, rispettiamo il verdetto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 "La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso: portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini. E i cittadini hanno deciso", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video messaggio pubblicato sui social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev