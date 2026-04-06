Il ragazzino risucchiato nel bocchettone dell’idromassaggio di una Spa

Ricoverato in gravissime condizioni in Emilia-Romagna

Un ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio. È successo ieri, domenica di Pasqua, in un hotel di Pennabilli (Rimini) dove la famiglia, originaria di Ascoli Piceno, ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza. Il padre, la madre e il figlio di 12 anni ieri mattina sono scesi nella zona spa dell’hotel per fare il bagno nella vasca idromassaggio. Con loro anche agli zii. Mentre erano tutti nella vasca, profonda circa un metro, il ragazzino è stato risucchiato da uno dei bocchettoni collegati alla pompa di alimentazione ed era rimasto incastrato con una gamba.

Subito i familiari hanno dato l’allarme e il personale della struttura ha spento l’impianto dell’idromassaggio, ma quando il 12enne è stato soccorso era già esanime e senza battito cardiaco. Il personale ha subito iniziato le manovre di rianimazione in attesa dei sanitari per il trasporto in elisoccorso agli Infermi di Rimini dove è ricoverato in condizioni molto gravi. Nell’hotel sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Novafeltria per verificare l’esatta dinamica dell’accaduto e la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’indagine per lesioni gravissime.