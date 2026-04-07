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Crisi Golfo, Fratoianni: Il Governo non assume una sola posizione politica – Il video

07 Aprile 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 "E allora la mia domanda è: qual è la vostra scelta politica? Perché voi non potete venire qui a chiedere a noi unità senza assumere una posizione. Chiudete lo spazio aereo, andate alle Nazioni Unite per cercare di rivitalizzarle, invece di rimanere lì prendendo atto della crisi. Lo sappiamo tutti che il multilateralismo è in crisi, e allora? Ma che siete commentatori? E che cosa volete fare? Andate, chiedete la convocazione alle Nazioni Unite, proponete voi una risoluzione di condanna della guerra illegale". Così il leader di Avs Nicola Fratoianni alla Camera per l'informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto sull'uso delle basi italiane da parte degli Usa. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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