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Trump: Kim Jong-un mi considera un amico, Biden lo chiamava 'mentalmente ritardato' – Il video

07 Aprile 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 06 aprile 2026 "Abbiamo 45.000 soldati in Corea del Sud per proteggerci da Kim Jong-un, con cui vado molto d'accordo, come sapete. Avete notato che ha detto cose molto carine su di me? Era solito chiamare Joe Biden una persona 'mentalmente ritardata', okay? Quindi non venite a dirmi le vostre storie. Di Joe Biden diceva che è una persona 'mentalmente ritardata'. È stato così cattivo con Joe Biden, è stato terribile. Ma a lui Trump piace. E avete notato come vanno bene le cose con la Corea del Nord? Molto bene", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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