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De Cristofaro (Avs) a Meloni: Siamo noi a sfidarla, scenda sulla Terra e riconosca i problemi veri – Il video

09 Aprile 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Lei ha sfidato anche oggi, ho finito davvero Presidente, le opposizioni con i soliti toni vittimisti, sguaiati; siamo noi invece a sfidare lei, Presidente Meloni. Scenda sulla terra, riconosca i problemi, approvi il salario minimo, provi a sbloccare gli stipendi", così il senatore Peppe De Cristofaro di Avs intervenuto in Aula al Senato dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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