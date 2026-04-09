De Cristofaro (Avs) a Meloni: Siamo noi a sfidarla, scenda sulla Terra e riconosca i problemi veri – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Lei ha sfidato anche oggi, ho finito davvero Presidente, le opposizioni con i soliti toni vittimisti, sguaiati; siamo noi invece a sfidare lei, Presidente Meloni. Scenda sulla terra, riconosca i problemi, approvi il salario minimo, provi a sbloccare gli stipendi", così il senatore Peppe De Cristofaro di Avs intervenuto in Aula al Senato dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev