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De Cristofaro (M5s): Italiani vi hanno detto chiaramente che Governi passano, ma Costituzione resta – Il video

09 Aprile 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Se aveste impostato una qualche politica economica, oggi forse avremmo qualche strumento per affrontare la crisi. Ci siamo staccati dall'Europa e invece siamo stati ciechi di fronte alle scelte sulle spese militari. Le responsabilità non sono solo di Trump, ma anche vostre: è anche a causa delle scelte scellerate del governo italiano che ci troviamo in questa posizione, avete condotto una crociata a favore dei fossili per puro furore ideologico, e il risultato è che siamo totalmente indifesi di fronte all'aumento dei prezzi. La realtà ha fatto giustizia sulle favole che raccontate: i 15 milioni di no hanno fatto giustizia di questo castello di bugie, e la riscrittura della Costituzione, su cui avete giurato, ma probabilmente nella quale non vi riconoscete fino in fondo. Gli italiani vi hanno detto chiaramente che i governi passano, ma la Costituzione resta", lo ha detto Peppe de Cristofaro in Aula al Senato. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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