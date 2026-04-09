Referendum giustizia, Meloni: Abbiamo coscienza a posto, onorata parola responsabilità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 “La nostra coscienza è a posto: la riforma della giustizia era uno degli impegni presi con gli italiani come molte altre cose. Questa è la modalità con cui concepiamo la politica, onorando il significato profondo della parola responsabilità”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Aula alla Camera. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev