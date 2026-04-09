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Schlein a Meloni: Non riuscite a dire a Trump e a Netanyahu che devono fermarsi – Il video

09 Aprile 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Nessuno vuole rinunciare alla relazione con gli Stati Uniti, ma ci si sta a testa alta, dicendosi che si sbaglia, dicendo a lui come a Netanyahu che si devono fermare. Ieri hanno continuato a bombardare il Libano, come non ci fosse stata una tregua, hanno colpito anche un mezzo italiano e voi non riuscite a dire chiaramente 'Vi dovete fermare'. Non denunciamo solo la vostra subalternità a Trump ma anche il fatto che non riuscite a scegliere l'Europa»: così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenuta in Aula alla Camera dopo l'informativa della premier Giorgia Meloni. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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