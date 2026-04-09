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Schlein a Meloni: Vostro Governo ha sprecato occasione storica, adesso toccherà a noi – Il video

09 Aprile 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Questo è il bilancio di quattro anni del vostro Governo. Presidente che occasione storica ha sprecato di cambiare questo Paese, Avevate i numeri per fare tutto e non avete fatto nulla", così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein intervenuta in Aula alla Camera dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'azione del Governo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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