Schlein a Meloni: Vostro Governo ha sprecato occasione storica, adesso toccherà a noi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Questo è il bilancio di quattro anni del vostro Governo. Presidente che occasione storica ha sprecato di cambiare questo Paese, Avevate i numeri per fare tutto e non avete fatto nulla", così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein intervenuta in Aula alla Camera dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'azione del Governo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev