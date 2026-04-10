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Salvini su Nobel per la Pace a Trump: Vediamo come vanno i conflitti aperti – Il video

10 Aprile 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Vediamo come vanno i conflitti aperti. In passato a qualcuno fu dato il Nobel a priori, cioè 'ti do il Nobel e poi vediamo'. Vediamo in Iran, in Libano, e in Ucraina, e in Groenlandia, e in Venezuela, e a Cuba… come vanno le cose. Per ora no. Attendiamo. Attendiamo con speranza", così il segretario della Lega Matteo Salvini in una conferenza alla stampa estera a Palazzo Grazioli a Roma. Courtesy: Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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