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Trump su Iran: Apriremo lo Stretto con o senza di loro – Il video

11 Aprile 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 10 aprile 2026 "Beh, gli auguro buona fortuna, ha una cosa importante tra le mani. Scopriremo cosa sta succedendo. Sono militarmente sconfitti e ora apriremo il Golfo, con o senza di loro. Ma sarà aperto. Sarà… o lo Stretto, come lo chiamano loro. E penso che andrà piuttosto velocemente, e se così non fosse, saremo in grado di finirla in un modo o nell'altro. Sta andando bene. La Marina non c'è più, l'Aeronautica non c'è più, tutta la difesa antiaerea è sparita, i leader sono spariti, l'intero posto è andato. Quindi vedremo come andrà a finire", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa su una pista aeroportuale . Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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