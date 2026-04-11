Trump su Iran: Apriremo lo Stretto con o senza di loro – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 10 aprile 2026 "Beh, gli auguro buona fortuna, ha una cosa importante tra le mani. Scopriremo cosa sta succedendo. Sono militarmente sconfitti e ora apriremo il Golfo, con o senza di loro. Ma sarà aperto. Sarà… o lo Stretto, come lo chiamano loro. E penso che andrà piuttosto velocemente, e se così non fosse, saremo in grado di finirla in un modo o nell'altro. Sta andando bene. La Marina non c'è più, l'Aeronautica non c'è più, tutta la difesa antiaerea è sparita, i leader sono spariti, l'intero posto è andato. Quindi vedremo come andrà a finire", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa su una pista aeroportuale . Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev