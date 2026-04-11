Vance su colloqui Iran: Se ci prenderanno in giro non saremo ricettivi – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 10 aprile 2026 "Speriamo in una negoziazione, penso che sarà positiva, vedremo ovviamente. Come ha detto il Presidente degli Stati Uniti, se gli iraniani sono disposti a negoziare in buona fede, siamo certamente disposti a tendere la mano. Se cercheranno di prenderci in giro, troveranno che il team negoziale non sarà così ricettivo. Quindi, cercheremo di avere una negoziazione positiva, il Presidente ci ha fornito delle linee guida piuttosto chiare e vedremo. Spero che facciate un buon volo, risponderemo sicuramente ad alcune domande più tardi, ma per ora saliamo sull'aereo e mettiamoci in viaggio. Grazie", così il Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, in un punto stampa prima della partenza per Islamabad. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev