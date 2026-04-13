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Parole Trump sul Papa, Conte: Pagina triste, Mala tempora currunt – Il video

13 Aprile 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2026 "Sotto questo aspetto oggi abbiamo avuto una pagina molto triste a livello internazionale, perché attaccare il Papa in modo così scomposto, così sguaiato da parte del Presidente Trump, voglio dire, mi fa dire mente mala tempora currunt, ecco", così Giuseppe Conte durante la presentazione del suo libro 'Una Nuova Primavera' al Tempio di Adriano a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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