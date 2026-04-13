Schlein: Trump inaccettabile su Papa Leone, mi aspetto che tutti condannino – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2026 “Gli attacchi a papa Leone da parte di Trump sono gravissimi, inaccettabili, e aprono uno scontro senza precedenti. Un attacco di questo tipo non ha precedenti nella storia. Attaccare e insultare il papa per il suo richiamo alla pace è un atto gravissimo un gesto di sopraffazione di chi non tollera le voci libere. Piena solidarietà a papa Leone. Mi aspetto che ciascuno si assuma le proprie responsabilità e condanni gli attacchi di Trump”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein aprendo la direzione del partito. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev