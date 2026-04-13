Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIVViktor Orbán
POLITICAPunti di VistaVideo

Schlein: Trump inaccettabile su Papa Leone, mi aspetto che tutti condannino – Il video

13 Aprile 2026 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2026 “Gli attacchi a papa Leone da parte di Trump sono gravissimi, inaccettabili, e aprono uno scontro senza precedenti. Un attacco di questo tipo non ha precedenti nella storia. Attaccare e insultare il papa per il suo richiamo alla pace è un atto gravissimo un gesto di sopraffazione di chi non tollera le voci libere. Piena solidarietà a papa Leone. Mi aspetto che ciascuno si assuma le proprie responsabilità e condanni gli attacchi di Trump”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein aprendo la direzione del partito. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Paolo Del Debbio contro Marina e Pier Silvio Berlusconi: «Un errore convocare Tajani a Mediaset»

2.

Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che hanno convinto Giorgia Meloni a cambiare Roberto Cingolani

3.

Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video

4.

Niente soldi al docufilm su Regeni (e a quello di Veltroni) e nemmeno alle Winx, la serie animata italiana più diffusa al mondo. Il produttore Igino Straffi ad Open: «Mai accaduto in 20 anni»

5.

Il governo va in tilt sul caro carburanti. Salvini: «Urso convochi i petrolieri». E il ministro gli risponde: «No, i prezzi sono in calo»