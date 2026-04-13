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Tajani in Libano: Ci auguriamo che Iran non costruisca la bomba atomica – Il video

13 Aprile 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Beirut, 13 aprile 2026 "È Bene parlare di Hormuz; sappiamo quali sono i danni, sappiamo quali sono gli attacchi che vengono portati anche ai paesi dell'area del Golfo, che non sono combattenti nella guerra contro l'Iran ma sono vittime di una serie di azioni. Ci auguriamo, appunto, che l'Iran non costruisca la bomba atomica e che si possa sminare lo stretto di Hormuz", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Beirut. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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