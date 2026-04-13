Tajani in Libano: Qui per facilitare il dialogo con Israele, Italia portatrice di pace – Il video

(Agenzia Vista) Beirut, 13 aprile 2026 "E sono qui per facilitare il dialogo tra Israele e il Libano, anche in vista dei colloqui che si iniziano domani a Washington. Ho avuto una lunga telefonata con il Ministro degli Esteri Saar, incoraggiando il dialogo ed esprimendo tutta la preoccupazione che c’è per una situazione in Libano grave. Ho chiesto in modo particolare di garantire l’incolumità della popolazione civile da un lato e dei militari italiani e dell’Unifil — complessivamente tutte le truppe dell’Unifil — dicendo anche che condanniamo gli attacchi di Hezbollah contro Israele", così Antonio Tajani, ministro degli Esteri, in un punto stampa a Beirut. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev