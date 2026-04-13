Trattativa Usa-Iran, Vance: Nessun accordo dopo 21 ore di colloqui – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 12 aprile 2026 "Siamo impegnati da ormai 21 ore e abbiamo avuto una serie di discussioni concrete con gli iraniani. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che non abbiamo raggiunto un accordo, e credo che questa sia una notizia peggiore per l'Iran di quanto non lo sia per gli Stati Uniti d'America", così il Vicepresidente degli Usa JD Vance in una conferenza stampa a Islamabad. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev