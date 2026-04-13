Zaia al Vinitaly: Europa si muova per Hormuz, produttori in difficoltà per blocco Stretto – Il video

(Agenzia Vista) Verona, 13 aprile 2026 "Quando si inceppa Hormuz non si blocca solo una rotta energetica decisiva per il Mondo: si fermano container, forniture, pagamenti e programmazioni commerciali costruite in mesi di lavoro. Il Veneto è una regione che esporta, che compete sui mercati internazionali. Qui a Veronafiere sto raccogliendo la preoccupazione concreta di chi vede spedizioni ferme, clienti in attesa e un danno economico che rischia di aggravarsi di ora in ora. Serve un’iniziativa internazionale immediata, forte e credibile, per ristabilire condizioni di sicurezza e piena libertà di navigazione. L’Europa non può assistere in silenzio mentre le sue imprese pagano il prezzo di una crisi che ogni giorno diventa più grave. Difendere le rotte commerciali significa oggi difendere il lavoro, l’export e la tenuta di territori produttivi come il Veneto". Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, da Vinitaly. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev