L'apertura della capsula e l'applauso per gli astronauti dopo l'ammaraggio di Artemis II – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 14 aprile 2026 "Jesse, Steve, Laddy e Vlad… è una sensazione incredibile darvi il benvenuto a bordo dell'Integrity dopo un viaggio di quasi 700.000 miglia. Per sempre grato per il vostro servizio al nostro equipaggio e alla nazione", il messaggio di Reid Wiseman sui social postando le immagini dell'apertura della capsula e l'applauso per gli astronauti dopo l'ammaraggio di Artemis II. Nasa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev