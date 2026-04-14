Donzelli: Scandalo mascherine del Covid indecente, M5S e PD chiariscano – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "È emerso chiaramente che c'erano degli imprenditori dello Studio Alpa — studio in cui comunque lavorava Conte mentre era Presidente del Consiglio — a cui venivano chieste dallo Studio Alpa delle percentuali per essere agevolati nell'appalto delle mascherine. Nel frattempo, i medici e gli infermieri morivano negli ospedali e nelle corsie perché mancavano le mascherine; nel frattempo sono emerse che sono arrivate mascherine 'farlocche', abbiamo buttato via milioni di euro in mascherine farlocche, e lo studio dove lavorava il Presidente del Consiglio si arricchiva chiedendo percentuali per partecipare a questi bandi", così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev