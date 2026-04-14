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Meloni: Economia preoccupa molto se non riapre Stretto Hormuz – Il video

14 Aprile 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 "Sono preoccupata, sull'andamento dell'economia in generale sono molto preoccupata se non si riesce a riprendere e mandare avanti il round di negoziati e non si riesce a riaprire lo Stretto di Hormuz. Noi dall'inizio della crisi siamo stati tempestivi nel dare le risposte e continueremo a essere tempestivi nel dare le risposte. Per fare questo c'è bisogno di un impegno del governo italiano, e c'è bisogno dell'Europa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly a Verona. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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