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Meloni: Parole Trump su Papa? Leader religiosi non devono fare ciò che dicono i leader politici – Il video

14 Aprile 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 "Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leono. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo. A livello internazionale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace per stabilizzare la situazione e riaprire stretto, fondamentale, per carburanti e fertilizzanti". Così Giorgia Meloni al Vinitaly a proposito delle frasi di Trump su papa Leone XIV. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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