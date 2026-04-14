Meloni: Parole Trump su Papa? Leader religiosi non devono fare ciò che dicono i leader politici – Il video

(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 "Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leono. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo. A livello internazionale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace per stabilizzare la situazione e riaprire stretto, fondamentale, per carburanti e fertilizzanti". Così Giorgia Meloni al Vinitaly a proposito delle frasi di Trump su papa Leone XIV. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev