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Meloni: Sudditanza? Non so quanti leader hanno parlato come me di parole Trump sul Papa – Il video

14 Aprile 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 “A me pareva che il post pubblicato alle 8.30 del mattino fosse un segnale chiaro, poi ovviamente servivano parole più chiare e abbiamo detto anche parole più chiare. Non so quanti leader le abbiano espresse, questo per quanti dicono che ci sarebbe una sudditanza". Lo ha affermato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni al Vinitaly. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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