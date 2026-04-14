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Meloni: Ue non sottovaluti impatto crisi Iran. Sospendere il patto di stabilità potrebbe aiutare – Il video

14 Aprile 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 "Sospendere il patto di stabilità potrebbe aiutare. L’Ue non dovrebbe sottovalutare l’impatto che la crisi potrà avere, muoversi troppo tardi è un enorme errore di valutazione. Stiamo chiedendo sia la sospensione del Patto, sia dell’Ets. Dar battaglia in Ue su questi temi è per il bene dell’Ue”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly a Verona. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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