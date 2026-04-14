Parole di Trump su Papa, Meloni: Dichiarazioni inaccettabili, solidarietà al Pontefice – Il video
(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 "Penso che le dichiarazioni sul Pontefici fossero inaccettabili, esprimo solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente non mi sentirei a mio agio in una società in cui i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly a Verona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev