Schlein alla Camera difende Meloni da Trump: Nessuno attacchi Governo italiano, noi per la pace – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Voglio esprimere la nostra più ferma condanna che, sono certa, sarà unanime in quest'aula per l'attacco del presidente, Donald Trump, alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone. Voglio dire che l'Italia è un Paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara: l'Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero può permettersi di attaccare, minacciare o mancare di rispetto al nostro Paese e al nostro governo. Siamo avversari in quest'aula, ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro paese: su questo chiediamo una condanna unanime". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo alla Camera per condannare le dichiarazioni del presidente Usa contro la premier italiana. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev