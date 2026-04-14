Stop memorandum Italia Israele, Donzelli: Sempre criticati quando hanno colpito civili – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "A differenza di altri, questo Governo non ha fatto gli aiuti finti al popolo palestinese, ma è stato il governo occidentale che ha maggiormente aiutato il popolo palestinese nella Striscia di Gaza, sia come cure alle persone che avevano bisogno di evacuazioni sanitarie — si chiamano tecnicamente — comunque le cure in Italia per le persone che dalla Striscia di Gaza dovevano essere curate, sia come tonnellate di aiuti umanitari", così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia sulla sospensione del memorandum Italia Israele, in un punto stampa in piazza Montecitorio. Durata: 01_04 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 14-04-26 Stop memorandum Italia Israele Donzelli Sempre criticati quando non ce stato rispetto diritto internazionale 01_04