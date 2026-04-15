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Meloni: Italia e Europa sempre a fianco di Kiev e del suo popolo – Il video

15 Aprile 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 "In questi 4 anni la posizione dell'Europa e dell'Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. Non è solo un dovere morale ma una necessità strategica", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta col Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Durata: 01_07 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 15-04-26 Meloni Italia e Ue sempre a fianco di Kiev e del suo popolo 01_07

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