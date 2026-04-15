Strisce blu, la sentenza: la multa è nulla se manca la delibera comunale

Il tribunale di Isernia ha annullato la sanzione per un automobilista che non aveva pagato la sosta: le tariffe per il parcheggio non si rinnovano in automatico come i tributi

Il Comune che non ha stabilito le tariffe per la sosta non può multare gli automobilisti che parcheggiano sulle strisce blu senza pagare. Lo ha deciso il Tribunale di Isernia con la sentenza emessa l’8 aprile scorso. I giudici hanno chiarito che le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare le delibere annuali per fissare le tariffe relative al parcheggio. Se una delibera è scaduta, non si possono multare gli automobilitisti che non pagano la sosta. Questo perché «la tariffa delle “strisce blu” si configura come il corrispettivo di un servizio pubblico locale e non come un tributo». Non vale, quindi, la proroga automatica di anno in anno, che invece è ammissibile per i tributi.

Il verbale incriminato

Il caso è nato da un automobilista che aveva impugnato di fronte al prefetto un verbale di circa 60 euro relativo a una sosta del 2019. L’uomo non aveva esposto, sul cruscotto, il tagliando del pagamento delle strisce blu. Il tribunale ha annullato il verbale perché la delibera che fissava le tariffe della sosta era relativa al 2018. Il Comune non può quindi applicare quelle tariffe senza una nuova delibera.

La differenza tra tributo e tariffa

Nella sentenza i giudici spiegano che per i tributi «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. […]. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno», come previsto dall’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006. Ma quello relativo alla sosta non è un tributo, è una tariffa. E la tariffa in questione – approvata dalla Delibera n. 14/2018 – era stata esplicitamente prevista solo «per l’anno 2018». Quindi il rinnovo automatico non è previsto. Di conseguenza, le multe del 2019 non sono valide.