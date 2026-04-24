I 17 reperti fossili recuperati dalla Guardia di Finanza di Palermo

Era arrivati in Italia dalla Spagna senza documenti di accompagnamento

La Guardia di Finanza di Palermo ha recuperato 17 reperti fossili in un’operazione sul commercio illegale di beni culturali. I reperti sono stati affidati in custodia giudiziale al Museo Geologico G.G. Gemmellaro, per essere esposti al pubblico. Ad agire i militari di Palermo Punta Raisi, che hanno intercettato spedizioni di pacchi dall’estero che aveva anomalie di trasporto e di documentazione di accompagnamento.

Le perizie

Le perizie dei paleontologi del museo geologico hanno accertato autenticità, provenienza e valore storico e culturale. Tra questi ci sono quattro esemplari paleontologici databili al periodo Cretacico, riconducibili a importanti generi Edmontosaurus, Spinosaurio Aegyptiacus, Triceratops, Hamadasuchus Reboul. E poi un artiglio di dinosauro risalente all’era Mesozoica, testimonianza di specie che popolavano la Terra circa 66 milioni di anni fa e undici reperti fossili, tra cui due ammoniti. Poi antichi molluschi marini estinti da oltre 50 milioni di anni e due fossili vegetali di tipo felce di provenienza estera. Oltre a sette elementi dentari appartenenti a specie animali vissute anche nel territorio siciliano fino a circa quindicimila anni fa. Infine una trilobite risalente all’era paleozoica, dal peso di circa 600 grammi.

Dalla Spagna all’Italia

Oltre a sette elementi dentari appartenenti a specie animali vissute anche nel territorio siciliano fino a circa quindicimila anni fa. Infine una trilobite risalente all’era paleozoica, dal peso di circa 600 grammi. I reperti sono stati importati in Italia dalla Spagna senza documentazione. Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza.