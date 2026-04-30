Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpNicole Minetti
ATTUALITÀFranciaIncidenti aereiModa

L’incidente aereo all’imprenditore Veronesi: salvo grazie al paracadute balistico

30 Aprile 2026 - 08:38 Alba Romano
embed
sandro veronesi calzedonia incidente aereo
sandro veronesi calzedonia incidente aereo
È successo il 24 aprile scorso

Sandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse, è rimasto coinvolto in un incidente aereo nel pomeriggio del 24 aprile, mentre sorvolava la zona di Labastide-Villefranche, nel dipartimento francese dei Pirenei Atlantici. Ma se l’è cavata insieme al compagno di volo solo con lievi ferite. I gendarmi li hanno guidati nelle manovre di emergenza.

L’incidente

Veronesi, che nel mondo della moda possiede i marchi Calzedonia, Tezenis e Intimissimi, è appassionato di volo e aviazione. Si trovava a bordo di un monomotore da turismo insieme a un altro cittadino italiano di 56 anni. Erano circa le 16 di venerdì scorso quando il velivolo, un aereo leggero dalla livrea blu e bianca, ha iniziato a mostrare evidenti difficoltà tecniche mentre sorvolava una zona agricola. L’allarme di una pattuglia del Psig (il plotone di sorveglianza e intervento della gendarmeria) di Bayonne che si trovava in volo nella zona per una missione d’addestramento ha velocizzato i soccorsi.

Il paracadute balistico

Intanto Veronesi e il compagno di volo, 56 anni, hanno azionato il paracadute balistico di emergenza. Il dispositivo ha salvato a entrambi la vita, nonostante lo schianto sia stato comunque brutale, con il muso del velivolo letteralmente conficcato nel fango e la tela del paracadute rimasta impigliata nei cavi dell’alta tensione. Quando sono arrivati, i vigili del fuoco hanno trovato i due distesi sull’erba e fuori dall’abitacolo. Avevano forti dolori alla schiena e sono stati trasportati in ospedale, ma sono salvi.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba di Pamela Genini»

2.

Garlasco, cosa c’è nell’esposto: le accuse a De Rensis e le storie sull’omicidio “di gruppo” di Chiara Poggi

3.

Andrea Sempio convocato in procura. Per lui ultimo interrogatorio. Il pm: «Ha ucciso Chiara Poggi da solo»

4.

Confessa il 21enne arrestato per gli spari al 25 aprile: «Sono della Brigata Ebraica». A casa di Eitan Bondì coltelli e pistole da softair: il video che l’ha incastrato

5.

La ricina dell’omicidio di Pietracatella «forse era sciolta nell’acqua». La storia delle flebo e i surgelati