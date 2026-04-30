L’incidente aereo all’imprenditore Veronesi: salvo grazie al paracadute balistico

È successo il 24 aprile scorso

Sandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse, è rimasto coinvolto in un incidente aereo nel pomeriggio del 24 aprile, mentre sorvolava la zona di Labastide-Villefranche, nel dipartimento francese dei Pirenei Atlantici. Ma se l’è cavata insieme al compagno di volo solo con lievi ferite. I gendarmi li hanno guidati nelle manovre di emergenza.

L’incidente

Veronesi, che nel mondo della moda possiede i marchi Calzedonia, Tezenis e Intimissimi, è appassionato di volo e aviazione. Si trovava a bordo di un monomotore da turismo insieme a un altro cittadino italiano di 56 anni. Erano circa le 16 di venerdì scorso quando il velivolo, un aereo leggero dalla livrea blu e bianca, ha iniziato a mostrare evidenti difficoltà tecniche mentre sorvolava una zona agricola. L’allarme di una pattuglia del Psig (il plotone di sorveglianza e intervento della gendarmeria) di Bayonne che si trovava in volo nella zona per una missione d’addestramento ha velocizzato i soccorsi.

Il paracadute balistico

Intanto Veronesi e il compagno di volo, 56 anni, hanno azionato il paracadute balistico di emergenza. Il dispositivo ha salvato a entrambi la vita, nonostante lo schianto sia stato comunque brutale, con il muso del velivolo letteralmente conficcato nel fango e la tela del paracadute rimasta impigliata nei cavi dell’alta tensione. Quando sono arrivati, i vigili del fuoco hanno trovato i due distesi sull’erba e fuori dall’abitacolo. Avevano forti dolori alla schiena e sono stati trasportati in ospedale, ma sono salvi.